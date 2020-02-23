وجدة .. الصيادلة يخوضون إضرابا محليا ضد انتشار الادوية المهربة

هبة بريس : أحمد المساعد

قررت النقابة الجهوية لصيادلة وجدة خوض إضراب عام يوم 26 فبراير الجاري بسبب الادوية المهربة.

و لتوضيح ملابسات ودواعي قرار خوض إضراب محلي، أبرز بلعوين سيدي محمد رئيس النقابة الجهوية لصيادلة وجدة لموقع هبة بريس، أنها تأتي نتيجة لما أسماها عدم إيجاد حلول جذرية من طرف السلطات المحلية والوطنية لمشكل بيع الأدوية غير القانونية بسوق الفلاح بوجدة، مما أدى إلى إلحاق أضرار صحية وخيمة بالمواطن، وتأزيم وضعية الصيدلاني الاقتصادية.

وأشار المتحدث ذاته، بأن قرار اللجوء للاضراب تم إتخاذه بالإجماع في الجمع العام المنعقد نهاية الشهر الماضي، حيث أتى بعد نفاذ صمت الصيادلة، وعدم اتخاذ السلطات أي خطوة لمحاربة هذه الظاهرة، كما ان الإضراب هو بداية لوقفات نضالية ضد منظومة بيع الأدوية غير القانونية والمجهولة المصدر.

و الإضراب الذي سيكون لمدة نصف يوم صباحي دون حراسة، وستخوضه 275 صيدلية المتواجدة بمدينة وجدة.