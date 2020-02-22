الملك يحل بافران في جولة سياحية و ” استنفار ” وسط المسؤولين لتأمين الزيارة

ع محياوي – هبة بريس

حل الملك محمد السادس عشية اليوم السبت بمدينة إفران في جولة سياحية، قادما إليها من إقامته الخاصة بمنطقة “الضويات”، التابعة لنفوذ عمالة اقليم مولاي يعقوب، ضواحي مدينة فاس .

و قد شهدت مدينة افران استنفارا كبيرا، حيث جرت الاستعدادات على قدم وساق، و تجندت مختلف العناصر الأمنية و السلطات المحلية لهذه الزيارة الملكية لكي تمر في أحسن الظروف.

ومسجل قبل الزيارة تحرك عامل الاقليم و بعض من مرافقيه من أجل السهر على ترتيبات هذه الزيارة الملكية ، كما امتلأت جوانب الطريق التي مر منها الموكب الملكي انطلاقا من فاس صوب مدينة افران بعناصر الدرك الملكي لتأمين حركة السير، كما خرجت ساكنة المناطق التي مر منها الموكب للترحيب بالملك محمد السادس .

وشوهد الملك محمد السادس وهو يغادر مدينة افران مساء اليوم السبت صوب منطقة ” الضويات ” مكان اقامته ، و من المنتظر أن تستمر زيارته بمدينة فاس.