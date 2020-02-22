كاهنة بهلول تؤُم مُصلين في مسجد مختلط بفرنسا

*في الصورة كاهنة بهلول *
هبة بريس – الرباط
اجتمع عدد من المسلمين نساء ورجالا جنبا الى في مسجد فاطمة في العاصمة الفرنسية باريس، وجلس اثنا عشر رجلا على اليمين، وعلى الشمال عشر نساء، وأمام الجمع المختلط الدكتورة في العلوم الإسلامية كاهنة بهلول وهي تتولى الإمامة.
وتعتبر هاته هي المرة الأولى التي يعلن فيها للعموم عن صلاة مختلطة في المسجد، الذي يعد الثاني من نوعه في العاصمة الفرنسية، حيث يؤدي وظيفة الإمام نساء ورجال، والمصلون من الجنسين يقفون جنبا إلى جنب.
ولأسباب أمنية حرص المنظمون على أن يبقى عنوان المكان، الذي تم تأجيره وجرت فيه هذه الصلاة بإمامة د.بهلول، سريا. واستطاع المصلون أن يجتمعوا، بعد أن تناقلوا المعلومة من واحد لآخر، لأجل هذه المبادرة التي أثارت جدلا واسعا بين مسلمي فرنسا .
م ح
في 20:42
حسبنا الله ونعم الوكيل
ا ح
في 22:07
حسبنا الله ونعم والوكيل
اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
مواطن
في 22:15
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
عزوز
في 22:39
جيد جدا هذا هو إسلام المساوات
وحين نكون في الصلاة ليس لذينا
إلا التفكير في أننا بين يدي الله
زبيدة
في 22:51
إسلام ما بعد القرن 14 هجري، هذه دكتورة في العلوم الاسلامية قامت بهذا “الاجتهاد ” ( و سيقولون un islam moderne ). و لا أظن أنها تفقهت في سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة و السلام.
غفرانك يارب .
مواطن
في 23:00
المرجو من المعلقين ان يديوها فروسهم . فرنسا بلد يؤمن بالتعايش الديني و المساوات بين الجنسين و التسامج. اما انتم فيمكن ان تفرحو ببدكم المغرب الذي لا يسمح بان تتواجد بين مواطنيه اي ديانة من غير الاسلام السني المالكي و يعتبر ان المراة لا يحق لها ان تأم الرجل و لا يتسامح مع الاختلاف.
زين العابدين
في 23:22
إنا لله وإنا إليه راجعون
محمد
في 23:53
لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وتتنزل عليهم اللعنات، لأنهم حرفوا شرع الله واتخذوا أعظم شعيرة في الإسلام لعبا وهزؤا.