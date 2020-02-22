كاهنة بهلول تؤُم مُصلين في مسجد مختلط بفرنسا

*في الصورة كاهنة بهلول *

هبة بريس – الرباط

اجتمع عدد من المسلمين نساء ورجالا جنبا الى في مسجد فاطمة في العاصمة الفرنسية باريس، وجلس اثنا عشر رجلا على اليمين، وعلى الشمال عشر نساء، وأمام الجمع المختلط الدكتورة في العلوم الإسلامية كاهنة بهلول وهي تتولى الإمامة.

وتعتبر هاته هي المرة الأولى التي يعلن فيها للعموم عن صلاة مختلطة في المسجد، الذي يعد الثاني من نوعه في العاصمة الفرنسية، حيث يؤدي وظيفة الإمام نساء ورجال، والمصلون من الجنسين يقفون جنبا إلى جنب.

ولأسباب أمنية حرص المنظمون على أن يبقى عنوان المكان، الذي تم تأجيره وجرت فيه هذه الصلاة بإمامة د.بهلول، سريا. واستطاع المصلون أن يجتمعوا، بعد أن تناقلوا المعلومة من واحد لآخر، لأجل هذه المبادرة التي أثارت جدلا واسعا بين مسلمي فرنسا .