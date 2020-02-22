رئيس شركة طيران “ريان إير”: الإرهابيون “مسلمون عموما”

هبة بريس - وكالات

طالب رجل الأعمال الإيرلندي والرئيس التنفيذي لشركة طيران “ريان إير” المنخفضة التكلفة مايكل أوليري في مقابلة صحفية، بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية، لأن الـ”إرهابيين” سيكونون “عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية”، ما أثار اتهامات ضده بالعنصرية.

وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة التايمز ناقش فيها الأمن في المطارات: “من هم الذين يقومون بالتفجيرات؟”.

ثم اجاب: “سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم (…) إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد، امض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر”.

وأضاف: “لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لان هذا يعد عنصرية، لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية. قبل 30 عاما كان الإيرلنديون” هم محل شبهة.