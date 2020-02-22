رئيس شركة طيران “ريان إير”: الإرهابيون “مسلمون عموما”

هبة بريس - وكالات
طالب رجل الأعمال الإيرلندي والرئيس التنفيذي لشركة طيران “ريان إير” المنخفضة التكلفة مايكل أوليري في مقابلة صحفية، بإخضاع الرجال المسلمين في المطارات لإجراءات أمنية، لأن الـ”إرهابيين” سيكونون “عموما من أصحاب العقيدة الإسلامية”، ما أثار اتهامات ضده بالعنصرية.
وتساءل أوليري خلال مقابلة مع صحيفة التايمز ناقش فيها الأمن في المطارات: “من هم الذين يقومون بالتفجيرات؟”.
ثم اجاب: “سيكونون ذكورا عازبين يسافرون بمفردهم (…) إذا كنت تسافر برفقة عائلة مكونة من أولاد، امض في طريقك، لأن احتمالات أن تقوم بتفجيرهم جميعا معك هي صفر”.
وأضاف: “لا يمكنك أن تقول بعض الأمور، لان هذا يعد عنصرية، لكن عموما سيكونون ذكورا من أصحاب العقيدة الإسلامية. قبل 30 عاما كان الإيرلنديون” هم محل شبهة.
محسن
في 17:38
طاحت الصومعة علقو المسلمين فين ماتوقع شي مصيبة سبيوها فينا
ليلى
في 17:39
الله يخذ الحق فلي شوه صورة الاسلام
منعم
في 17:40
بالعكس انت مخطئ سيدي فالاسلام نهانا عن القتل وامرنا بالتسامح والتعايش ،الله يسامحك
مسلم وافتخر
في 17:41
يجب مقاطعة شركة الطيران “ريان اير” من طرف المسلمين
محايد
في 17:42
كلام صحيح .
سفيان
في 17:43
الاسلام بريء من تلك الافعال الشنيعة
عبد الله
في 18:00
حان وقت المقطا عة و لا للبيلبكي
عزالدين
في 19:27
هذا الرجل على حق وهذه ليست عنصرية ولكنها الحقيقة المرة التي سببها الأساسي يرجع الى الفقهاء والشيوخ الأميون الجهلة اللذين يعتبرون أنفسهم علماء الأمة، والعلم بريء من جهلهم واميتهم وهمجيتهم …
كوكراشة مغربي
في 19:31
والله العظيم غير لبغا يسفر في ريانر. اوسخ طائرة في أروبا ودائمان في مشكل. وعلى فكر 1كيلو زايد تخلص عليه (انا شخصيا افضل airflay ارخص وأكثر من مرا 5.6 كيلوا زايد عندي ولامشكل)