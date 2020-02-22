لبؤات الأطلس تتوجن ببطولة شمال افريقيا

هبة سبور – متابعة

تُوج المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية بلقب بطولة شمال إفريقيا الذي اختتمت فعالياته يومه السبت 22 فبراير 2020 بالعاصمة التونسية تونس.

وفازت العناصر الوطنية من تحقيق نتيجة الفوز بنتيجة هدفين لصفر في اللقاء الذي جمعها اليوم بالمنتخب الجزائري على أرضية ملعب الكرم.

ووقع الهدف الأول للنخبة الوطنية في هذه المباراة، اللاعبة غزلان شباك في الدقيقة 49، فيما سجلت اللاعبة ابتسام الجريدي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، قد فاز قبل ذلك على كل من منتخبات تونس بهدف لصفر، و تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وموريتانيا بنتيجة خمسة أهداف لصفر، منهيا بذلك هذه البطولة في الصف الأول برصيد 12 نقطة.