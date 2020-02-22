عائض القرني يهاجم أردوغان: “بائع كلام .. شارك في كل فتنة في المنطقة”

هبة بريس - وكالات
تبرأ الداعية السعودي، عائض القرني، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أثني عليه من قبل.
وانتشر مقطع فيديو لعائض القرني، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتبرأ فيه من أردوغان، بعد ثنائه عليه من قبل، قائلا إنه “بائع كلام، شارك في كل فتنة في المنطقة”.
وأكد الداعية السعودي أنه “كان مخدوعًا بأردوغان كغيره من المسلمين، وبأنه ظهر على حقيقته بعد مواقف مشينة معيبة، منها العداء للمملكة السعودية”، منوها إلى “أن الخلافة العثمانية المزعومة كانت احتلالا للعالم الإسلامي”.
وقال عائض القرني عن أردوغان: هو أول زعيم زار المبكى اليهودي، ولإسرائيل سفارة في بلده، باع القضايا الإسلامية كلاما، باع السوريين كلاما ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة وتخلى عنهم، دخل في كل فتنة أعلنت في المنطقة، شارك في قتل الليبيين واليمنيين والسوريين.
ووصف الداعية السعودي أردوغان بأنه “بائع كلام، يستضيف كل من خان وطنه وانشق على وطنه”.
ولد الدرب
في 13:07
دخلنا في موجة الفتنة حثى الذين يقولون كلمة حق بعيدا عن السياسة والسيادة أصبحوا يفتون للمصلحة الخاصة.
عابر سبيل
في 13:21
كم كنت احترم علمك و كم تتبعت برامجك ، لكن فضحك الله و أظهر حقيقتك.
قل لنا ايها الشيخ العالم رأيك في ما يفعله ابن سلمان في بلاد رسول الله الا يحرك فيك نخوة الاسلام ام انك تخاف ان يقع لك ما وقع للشيخ سلمان العودة.
السيد اردوكان على الاقل اعاد احياء الاسلام في تركيا و اللغة العربية ….
ملاحظ عابر سبيل
في 13:50
كيف ال منشار أذل و اشترى علماء البلاط يفتون على هواه.لاأسميه داعية بل من أصحاب المرايقية و ما أكثرهم.العلماء الحقيقيون هم في سجون ال منشار.أما المرايقية باعي الماتشات ما اكثرهم لايخافون الله و يخافون من عباده.أعاذنا الله منهم و جعل كيدهم في نحورهم و تدميرهم في تدبيرهم ،هؤلاء من يقبلون بصفعة القرن و يباركونها ،لاتمثلون المسلمين و الاسلام بريء منكم. اللهم افضح كل علماء البلاط الذين يفتون على هوى حاكمهم و ليس على ماجاء به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام
الغالي ابراهيم
في 14:09
وما قول الداعية في محمد ابن سلمان حلال علينا حرام عليكم
كمال
في 14:44
أوردوغان قتل اليمنيين؟ يبدو أن هذا القرني مستواه ضعيف في الجغرافيا ولا يعرف أن الشعب اليمني يحرق يوميا من طائرات سعودية!
علوان
في 14:45
يا ليتك لم تتكلم… كل ما قلته في اردغان ينطبق على بلدك السعودية واكثر . كان عليك قول كلمة الحق في آل سعود لكنك لن تستطيع خوفا من السجن او القتل ولذا كلامك لا قيمة له
مهاجر مطرود
في 14:54
علماء الدولار يتكلمون،لن اكتب اكثر من هذا.