غدا سوف يتم رفع الحجر الصحي عن الطلبة القادمين من “ووهان”

ع محياوي ـ هبة بريس

أفاد مصدر من وزارة الصحة، إن الحجر الصحي على الطلبة المغاربة القادمين من مدينة “ووهان” الصينية، والمتواجدين بمستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس والبالغ عددهم 167 شخصا ، سيرفع غدا السبت، على الساعة الثامنة والنصف صباحا .

يأتي ذلك بعدما ظل الطلبة المغاربة في الحجر الصحي لمدة 20 يوما، بذات المستشفى ، بينما وضع آخرون في الحجر الصحي بالمستشفى العسكري بمكناس.

وقد سبق للملك محمد السادس ، أن وجه تعليماته للمصالح الحكومية، بتخصيص طائرة لإعادة الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية، معقل وباء كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، مباشرة بعد وصول الطائرة، يوم 2 فبراير الماضي، أن جميع الطلبة العائدين، يتمتعون بصحة جيدة.

وتم استقبال العائدين بعد وصولهم للمغرب بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس، والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما، تحت إشراف أطقم طبية وتمريضية أشرفت على رعايتهم .