الدرك الملكي يحجز كمية لحوم فاسدة نواحي تاونات

حجزت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بني وليد بإقليم تاونات، مساء أمس الخميس 20 فبراير الجاري، كمية من اللحوم الفاسدة مهمة كانت مخزنة بطريقة غير صحية داخل سيارة خفيفة وموجهة للاستهلاك بمدينة تاونات.

و أفادت مصادر” هبة بريس ” ، أن عملية التفتيش الدقيق التي قامت بها مصالح الدرك الملكي باحد السدود القضائية المؤدية إلى مدينة تاونات ، أسفرت عن حجز كمية هامة من اللحوم الفاسدة قدرت ب 34 كيلوغرام، كانت منقولة على متن سيارة خفيفة في ظروف غير صحية، قادمة من أحد الأسواق الأسبوعية التي تنعقد بالمنطقة في اتجاه تاونات قصد تسويقها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بحضور ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت بإتلاف اللحوم المحجوزة.