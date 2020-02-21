سطات.. اطلاق مشاريع بمناسية اليوم الوطني للسلامة الطرقية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الاحتفالات باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وفي إطار تدبير وتسيير حركة السير بالمدخل الشمالي لمدينة سطات الذي بات يعرف حركة سير غير مسبوقة ساهمت في الرفع من حوادث السير، أعطى إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات اليوم الجمعة، انطلاقة أشغال تهيئة مدارة بالمدخل الشمالي للمدينة عند النقطة الكيلومترية 000+76 بملتقى الطريق الوطنية رقم 9 مع الطريق السياحية بمدينة سطات، والذي سيتم إنجازها بغلاف مالي قدره 3573719 درهم ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من مستوى تيسير السير والجولان بمدخل المدينة وضمان السلامة الطرقية لمستعملي الطريق وتنظيم حركة السير والتقليص من حجم حوادث السير، فضلا عن تحسين شروط الراحة والسلامة الطرقية بالنسبة لمستعملي الطريق.

كما انتقل الوفد الى المجال الغابوي المحادي لشارع بئر أنزران وبالضبط بالساحة المتواجدة بالقرب من المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، حيث تم إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة حلبة للامتحان التطبيقي لرخص السياقة على مساحة 5317 متر مربع وتهم اشغال هذه التهيئة اشغال التتريب وبناء قارعة الحلبة بالأسفلت الساخن مع تثبيت علامات التشوير العمودي ورسم التشوير الافقي وبناء شبكة تطهير المياه الشتوية للحلبة وتهيئة موقف السيارات. وسيكلف انجاز هذا المشروع غلافا ماليا يقدر ب 3105048 درهم. وتندرج هذه الإنجازات في إطار المشاريع الممولة من طرف وزارة التجهيز والنقل عبر البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.

و تجدر الإشارة أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية يمثل فرصة سانحة من أجل تثمين المكتسبات التي تحققت في هذا المجال والحث على مواصلة انخراط وتعبئة كافة المتدخلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني والفاعلين الإعلاميين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بالإضافة إلى تحديد شركاء جدد وإعطاء الانطلاقة للبرامج والمشاريع المستقبلية ذات القيمة المضافة على المدى القصير والمتوسط لتحقيق النتائج المرجوة.