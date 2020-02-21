افتتاح قنصلية بالعيون .. تبون يستدعي سفيره بالكوديفوار للتشاور

هبة بريس
*في الصورة عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري
يبدو أن النظام الجزائري لم يكتف ببلاغ خارجيته “المشؤوم” للتعليق، على اقدام جمهورية الكوديفوار على افتتاح قنصلية لها بمدينة العيون.
الجزائر التي تنفي في كل مناسبة وقوفها كطرف في قضية الصحراء المغربية، أبانت عند سوء نيتها وعن دعمها المادي والمعنوي للاطروحة الانفصالية للجبهة الوهمية.
وفي هذا الصدد، قامت الجزائر باستدعاء سفيرها بكوت ديفوار، مساء أمس الخميس، للتشاور.
وعللت وزارة الخارجية الجزائرية هذه الخطوة، بأنها جاءت ضد تصريحات “مبطنة” لعلي كوليبالي، وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج حيث سبق وأعلن أن “كوت ديفوار تتمتع بحرية القرارات وترفض جميع الإملاءات المتعلقة بتوجهها في العلاقات الدولية”، وأكد على أن “فتح قنصلية عامة بالعيون يعتبر قرارا سياديا يتوازى مع قناعات كوت ديفوار الدبلوماسية المتجذرة في التاريخ”.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن قنصلية كوت ديفوار بالصحراء المغربية تعد “ضربا للالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء”. على حد تعبيرها
جابر
في 11:22
هدا التبون لا يبشر بالخير ما عندو وجه علاش يحشم.
ابراهيم الوردي
في 12:26
القيادة المفروضة على الشعب الجزائري الشقيق أصابها السعار.. فليهتموا بقضايا البلاد الحقيقية التي ينادي بها الجزائريون منذ 53 أسبوعا.. أما حقدهم على المغرب فلن يزيدنا إلا إصرارا على تنمية بلادنا من طنجة إلى الكويرة.. ومن يزعجه ذلك فليمت غيظا..
اکلة الدیدان
في 13:23
السید التبون اذا لم تعجبک قرارات العدید من الدول الافریقیة علیک مغادرة الاتحاد الافریقي، لیس لدیک الجراة لفعل ذالک لانک لا تملک شخصیة قویة۰ في المستقبل القریب ستصبح في خبر کان کالذین تعنتوا قبلک۰ اصبحوا اکلة للدیدان۰
بوعزة بن قدور
في 15:53
اذا من الان فصاعدا لا تقولوا البوزبال بل الخزائر ولا غير سوى الخرائر الذي يتحمل كل الجرائم منذ سنة 1975. والدليل القاطع على هذا الكلام هو طرد المقبور الشواري بومدين للمغاربة في الجزائر.
محمد
في 16:13
بعد سعار الجزاءر انكشف المستور واصبحت عورة الجزاءر ورءيسها التبون مكشوفة امام دول العالم وامام من مايزال يشكك في مغربية الصحراء.الحق انطقها الصحراء مغربية ولا مفاوضات بعد اليوم وعلى دول العالم ان تفتح قنصليات لها بالعيون والداخلة.تبون وجنرالاته سوف يصابون بالشلل النصفي مثل المخلوع بوتفليقة.
خالد
في 16:26
انكشف الوجه القبيح لتبون وجنرالات الجزاءر فاليشهد العالم بان الصحراء مغربية وان الجزاءر تريد السطو عليها باستعمال البوزبال بعدما ما قام المغرب بتحريرها من الاستعمار الاسباني.