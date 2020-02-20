شركة “وانا” تقرر سحب شكايتها القانونية ضد شركة “اتصالات المغرب”

هبة بريس ـ و م ع / الصورة مركبة

أعلنت شركة (وانا ) الفاعل في مجال الاتصالات الهاتفية ،سحب شكايتها القانونية ضد شركة ( اتصالات المغرب) بناء على مبادرة من مجموعة (المدى) .

وأفاد بلاغ لشركة (وانا) المعروفة تحت اسم (إينوي) بأن مجلس إدارة (وانا ) ، المنعقد اليوم الخميس بدعوة من المساهم الأكبر (المادا)، أحيط علما بقرار إدانة اتصالات المغرب من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) فيما يتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة في سوق الهاتف الثابت .

وذكر البلاغ أنه ” لا يساور مجلس إدارة (وانا) أدنى شك في أن الإجراءات والقرارات الصادرة في هذا الإطار ستستمح بالعودة لمنافسة سليمة في سوق الاتصالات ، لصالح المستهلكين والشركات وفي الامتثال الصارم للقانون و القواعد الناظمة في هذا المجال” .

وأضاف البلاغ “واثقا من آفاق تقوية قطاع الاتصالات وتطويره ، قرر مجلس إدارة (وانا) ، بناء على اقتراح مديري (المدى) ، التخلي عن إجراء الشكاية الذي أطلقه في 2018 ضد (اتصالات المغرب) أمام المحكمة التجارية بالرباط”.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد حددت في 3 فبراير الجاري عقوبة مالية بقيمة 3.3 مليار درهم في حق شركة اتصالات المغرب، وذلك بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب جاء بسبب “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، مشيرة إلى أنه بعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.