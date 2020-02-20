“حراك الريف”..المغرب: نرفض بشدة تدخل برلمان هولندا في شؤوننا الداخلية

هبة بريس ـ الرباط

رفضت الحكومة بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، ردا على تقرير أعده وفد من البرلمان الهولندي عن معتقلي “حراك الريف”. جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، عقب اجتماع للمجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.

وقال عبيابة ردا عن سؤال صحفي حول تقرير البرلمان الهولندي الذي شمل لقاءات مع عائلات معتقلي “حراك الريف”، في يناير الماضي: “نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من أي جهة كانت”.

وأضاف عبيابة :”نحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز تقارير حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا”