تجار يحتجون أمام إدارة جمارك أكادير بعد حجز سلعهم

هبة بريس : أكادير

حاول العشرات من التجار بإنزكان، القلب النابض للتجارة بسوس، التوغل الى مقر المديرية الجهوية للجمارك بأكادير ، صباح اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، في محاولة اللقاء بالمدير الجهوي ، غير أن عناصر جمركية منعت التجار، مما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية، للتنديد بما وصفوه بمضايقات من لدن الجمارك، وتعرض سلعهم وشاحناتهم للحجز.

وكانت العناصر الجمركية، قد أوقفت شاحنة قادمة من الدار البيضاء، يوم أمس الاربعاء، تحمل أطنان من السلع، تبث بعد معاينتها انها لا تتوفر على ” فواتير” مما دفع العناصر الجمركية تطبيق مسطرة الحجز الى حين توصلها بالفواتير المتعلقة بالسلع، في حين أن التجار يدعون أن الحجز يتم بدعوى أن السلع ” مهربة” “بينما هي ذات صنع محلي، وحتى البضائع المستوردة تكون معشرة بعد دخولها عن طريق ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة”.

ولازال العشرات من التجار يحتجون أمام مقر المديرية الجهوية للجمارك، مطالبين بالافراج عن سلعهم .