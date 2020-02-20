من جديد .. الزفزافي واحميجق يدخلان في اضراب عن الطعام

هبة بريس

*في الصورة ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق

أعلنت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن مع معتقلي الريف، عن دخول ناصر الزفزافي ونبيل احميجق في اضراب مفتوح عن الطعام.

وأفادت الجمعية، أن دخول معتقلي الحراك في اضراب عن الطعام، جاء للمطالبة بتجميع كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف والمشتتين على مختلف السجون بسجن سلوان باعتباره اقرب مؤسسة سجينة من أهاليهم .

طما يطالب المضربين بضرورة توفير العلاج الطبي لوضعهم الصحي المستعجل (ناصر :حساسية ونزيف في الأنف …..نبيل: ألم في الرأس وحساسية ونزيف….)

الى جانب الإستفادة من الحق في المكالمات 30 دقيقة لثلاثة أيام في الأسبوع بدل 15 دقيقة ليومين في الأسبوع، والإستفادة من الحق في زيارة الاقارب والاصدقاء كما ينص على ذلك القانون المنظم للزيارات .

كما يطالب الزفزافي واحميجق بتحسين أثمنة المشتريات المباعة داخل السجن مع إعادة الحلويات المحلية للحسيمة لمتجر السجن بعد منعها ( ميلفي؛ بويو ؛ كاليت …)، و الإستفادة من الفسحة بشكل أطول في اليوم ( إغلاق الأبواب عليهم بشكل دائم يصعب الإستفادة من الهواء مما يؤثر على صحتهم ويؤدي لتعرضهم الإصابة بالحساسية) ، وكذا تجويد التغدية وتنويع الوجبات المقدمة لهم .