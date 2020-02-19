شركة سيتي باص فاس تعزز أسطولها بحافلات جديدة مجهزة بأحدث التقنيات

ع محياوي – هبة بريس

رصدت “هبة بريس” بعد زول اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري حافلات جديدة من النوع الممتاز تجوب شوارع مدينة فاس في حلة جديدة تعطي رونقا خلابا لمدينة فاس.

وتندرج هذه الحافلات تنفيذا لمضامين الاتفاق الحاثل بين الجماعة الحضرية وشركة سيتي باص فاس، ، والحافلات التي تمت معاينتها اليوم هي دفعة أولى من الحافلات ستعقبها دفعات أخرى بعد توقيع الاتفاق.

هذا وقد رصدت هبة بريس آراء عدد من المواطنين والمواطنات الذين عبروا عن ارتياحهم واستحسانهم لنوعية هذه الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات والكاميرات والويفي والمكيفة (Climatisés et doté de Wifi et Caméras) و صديقة للبيئة، وفي نفس الوقت عبروا عن تخوفهم من تعرض هذه الحافلات الى المصير الذي تعرضت له حافلات سابقة.

أحد المستطلعين أضاف في تصريح له ” أدعو جميع المواطنين والمواطنات وخصوصا مستعملي الحافلات في تنقلاتهم اليومية إلى ضرورة المحافظة عليها وحمايتها لكي تصبح مدينة فاس مؤثثة بحافلات تليق بسكانها وبزوارها.

إلى ذلك أكدت مصادر عليمة الإطلاع أن هذه الدفعة من الحافلات خالية من البوابات الكترونية، وأن الدفعات الأخرى التي ستعقب دفعة اليوم ستكون أيضا بدون بوابات الكترونية، تنفيذا لمضامين الاتفاق بين الشركة المفوض لها سيتي باص فاس والجماعة الحضرية