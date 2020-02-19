الخارجية الفلسطينية: دعم الملك محمد السادس للقدس الشريف “أمر معهود من جلالته”

و م ع

*الملك محمد السادس

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء ببروكسيل، عاليا، بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.

وأوضح المالكي في تصريح ل” و م ع”، على هامش مشاركته في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن دعم جلالة الملك الموصول للقدس الشريف والقضية الفلسطينية عموما “أمر معهود من جلالته”.

وأضاف المالكي أن التنسيق المستمر بين جلالة الملك وأخيه الرئيس محمود عباس يكتسي أهمية بالغة في مواجهة ما هو قادم من “الصعاب والتحديات”، وذلك في إطار التآزر بين البلدان العربية والإسلامية، لاسيما الدول ذات الثقل الإقليمي من قبيل المغرب.

وجدد رئيس الدبلوماسية الفلسطينية التأكيد على أن المغرب لطالما وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، مضيفا أن هذا الأمر “ليس مستغربا على الإطلاق بالنسبة للمملكة وشعبها”.