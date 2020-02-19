مرة أخرى .. الجزائر تصاب بالسعار بسبب افتتاح قنصلية بالعيون وتعلق: كوديفوار خرقت لوائح مجلس الأمن

هبة بريس

*الصورة من حفل الافتتاح

يبدو أن النظام الجزائري لم يعد يستحي من الاعلان الصريح عن دعمه وتأييده للاطروحة الانفصالية، واساءته للوحدة الترابية لبلده الجار .

مناسبة هذا الحديث، الخرجات المتتالية لنظام العسكر، لانتقاد تحركات المملكة المغربية المشروعة والقانونية في أقاليمها الجنوبية خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، خرجت وزارة الخارجية الجزائرية ببلاغ علقت من خلاله على اقدام دولة الكوديفوار على افتتاح قنصلية لها بمدينة العيون.

واعتبرت وزارة الخارجيه في بلاغها “الغريب” أن “مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”

وتابع البلاغ بالقوى “ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية” وفق المصدر ذاته

بلاغ خارجيه الجارة الشرقية يأتي ليؤكد مرة أخرى الدور الكبير الذي تلعبه هذه البلد “الجار” في دعم اطروحة الجبهة الوهمية ماديا ومعنويا والترويج لها ليل نهار.