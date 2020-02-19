لتوطيد العلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين.. بوريطة يطير الى موريتانيا

نُشر بتاريخ :  2020-02-19 - 10:56
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هبة بريس

*ناصر بوريطة

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، مساء الثلاثاء إلى نواكشوط .

وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات القوية التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني ، والرغبة المشتركة في تعزيزهما وتوسيع آفاقهما لتبلغ مستوى طموح قائدي البلدين .

كما تأتي هذه الزيارة، يضيف ذات البلاغ، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات متعددة ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية في غرب وشمال إفريقيا مما يدعو إلى مزيد من التباحث والتنسيق بشأنها.

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