لتوطيد العلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين.. بوريطة يطير الى موريتانيا

هبة بريس

*ناصر بوريطة

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، مساء الثلاثاء إلى نواكشوط .

وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات القوية التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني ، والرغبة المشتركة في تعزيزهما وتوسيع آفاقهما لتبلغ مستوى طموح قائدي البلدين .

كما تأتي هذه الزيارة، يضيف ذات البلاغ، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات متعددة ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية في غرب وشمال إفريقيا مما يدعو إلى مزيد من التباحث والتنسيق بشأنها.