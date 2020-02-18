“ONCF” يطلق خدمة جديدة “قطار+ سيارة”

هبة بريس ـ و م ع
يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الأربعاء 19 فبراير أول خدمة للنقل المتعدد الوسائط المكمل للقطار، تحت إسم “قطار+ سيارة”، وستشمل جميع الخدمات المكملة للقطار بهدف تمكين الزبناء الراغبين في ذلك، من التنقل بين المحطات ومختلف نقاط المدينة.
وأوضح بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بغية تدعيم خدمة “قطار+ سيارة” بشكل تدريجي، يتابع المكتب الإجراءات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لعقد شراكات مع فاعلين متخصصين في كراء السيارات، لاقتراح حلول نقل مكملة للقطار مع ضمان أحسن الظروف والمزايا للزبناء.
وفي هذا الصدد، يقترح المكتب أسعارا تفضيلية حصرية لزبناء المكتب، وصيغا مختلفة لخدمة تأجير السيارات بسائق أو بدون، والتي تتلاءم مع مختلف شرائح الزبناء وتلبية مختلف حاجياتهم في التنقل، ويتعلق الأمر بالسيارة المشتركة والتأجير باليوم أو بالساعة والنقل نحو المطارات والموانئ، واختيار شركاء متخصصين في مجال تأجير السيارات على أساس خبرتهم وجودة خدماتهم؛ وكذا تسهيل مسار الزبون منذ عملية حجز خدمة “قطار+ سيارة” عبر الإنترنت إلى حين استرداد / إعادة السيارة في الأماكن المخصصة لها بمرائب السيارات بالمحطة.
وحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الخدمة المتوفرة خاصة على الموقع الالكتروني www.oncf-voyages.ma زبناء المكتب من الاستفادة من تجربة سفر من “عنوان إلى عنوان” بمختلف محطات الشبكة بأفضل الأسعار وفي أحسن ظروف الراحة.
من جهة أخرى، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب ذات المصدر، مع بداية سنة 2020 نموا برقمين في حركة النقل، والصادر عن مختلف أصناف قطارات الخط خلال شهر يناير مقارنة بسنة 2019.
وبفضل هذه الإنجازات التي بلغت + 41 في المائة بالنسبة لقطارات “البراق” و+ 24 في المائة لقطارات “الأطلس”، ومن أجل تقديم مجموعة من الخدمات لزبنائه لتحسين حركيتهم، شرع المكتب في بلورة خدمات ذات قيمة مضافة مكملة للقطار.
فلان
في 19:46
قطار سيارة والخط الرابط بين فاس والناظور أو وجدة لا يزال يشتغل بالكازوال
يطبقون كلمة المغرب النافع و المغرب ……
لمهيولي
في 21:54
لماذا حذف المكتب الوطني للسكة الحديدية الدرجة الرابعة والتي كانت في متناول طبقة كبيرة من الشعب.؟ الدرجتان الأولى والثانية اليوم باهظتا الثمن القطار يستنزف الركاب الذين لاحول لهم ولاقوة.إعادة تشغيل الدرجة الرابعة ليس بالأمر الصعب لاسيما أننا نرى قطارات متوقفة عن العمل خلال مرورنا بالمحطات هذه القطارات لو أعيد استخدامها لنفعت الطبقات الفقيرة وأحببت لهم ركوب القطار.
زوزو
في 22:42
لاختصار المسافات يستحب خلق خط بين مكناس وسلا يمر بالبحراوى تيفلت الخميسات الصفاصيف الى محطة مكناس عوض سلا القنيطرة سيدى قاسم والوقف عند مكناس ذون المرور على النقط المشار اليها التى حرمت من خدمات القطار فى عهد الاستقلال . بينما كانت تستفيد فى عهد الاستعمار الفرنسى من خدمات القطارات وبشكل مسترسل .يجب اعادة تشغيل خط القطار على غرار عهد الاستعمار .والسلام على من اتبع الهدى .
Sami/ Canada
في 23:35
والله فكرة ممتازة، حلت مشكل عصابة الطاكسيات الذين يستفزون ركاب القطار باثمنة باهضة لكل راكب فردا فردا، لا يقبلون ركوب زبناء على شكل مجموعة أو أسرة و دون استعمال العداد..هناك فوضى عارمة و عصابة مكونة من مسؤولي نقابات النقل و أعوانهم. في جميع المدن المغربية متورطين في هذه العمليات..نتمنى امتداد هذه الفكرة عبر المطارات.. والله الآن ممكن أن نقول بأن هناك افكار جيدة تفك عدة مشاكل المرتبطة بقطاعات مختلفة لاستئصال هذه الآفة التي يتحكمون فيها عدة مافيات لمصالحهم الخاصة و التي جعلت عجلة اقتصاد البلاد مقيدة لصالح هذه العصابات كالسرطان و لجعل المواطن ضحية بل فريسة بين أنيابهم..
الله الوطن الملك
شكرا هبة بريس على النشر
مغربي من كوبا
في 23:52
هنيئا لمغاربة العالم خاصة و جميع المغاربة عامة..بشرى لنا بهذه الخدمة الممتازة. لقد عانيت كثيرا انا و اسرتي المتكونة من خمسة أفراد من مشكل النقل عبر الطاكسيات الصغيرة عندما نحل بمدينة ما إلا و هناك عائق التنقل من محطة القطار إلى جهة معينة يعني التكرفيس بالعقول و اصحاب الطاكسيات تيسد عليك الجبيلان و يتكلم معاك من الشق ديال الناقدة و يفرض عليك الثمن لي بغا خصوصا إلى شاف معاك اولادك و زوجتك كيطلع السما و يقول ليك سير فين ما بغيتي تشكي. شكرا جزيلا لإدارة السكك الحديدية على هذه البادرة الطيبة