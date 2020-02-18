“ONCF” يطلق خدمة جديدة “قطار+ سيارة”

هبة بريس ـ و م ع

يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الأربعاء 19 فبراير أول خدمة للنقل المتعدد الوسائط المكمل للقطار، تحت إسم “قطار+ سيارة”، وستشمل جميع الخدمات المكملة للقطار بهدف تمكين الزبناء الراغبين في ذلك، من التنقل بين المحطات ومختلف نقاط المدينة.

وأوضح بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه بغية تدعيم خدمة “قطار+ سيارة” بشكل تدريجي، يتابع المكتب الإجراءات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لعقد شراكات مع فاعلين متخصصين في كراء السيارات، لاقتراح حلول نقل مكملة للقطار مع ضمان أحسن الظروف والمزايا للزبناء.

وفي هذا الصدد، يقترح المكتب أسعارا تفضيلية حصرية لزبناء المكتب، وصيغا مختلفة لخدمة تأجير السيارات بسائق أو بدون، والتي تتلاءم مع مختلف شرائح الزبناء وتلبية مختلف حاجياتهم في التنقل، ويتعلق الأمر بالسيارة المشتركة والتأجير باليوم أو بالساعة والنقل نحو المطارات والموانئ، واختيار شركاء متخصصين في مجال تأجير السيارات على أساس خبرتهم وجودة خدماتهم؛ وكذا تسهيل مسار الزبون منذ عملية حجز خدمة “قطار+ سيارة” عبر الإنترنت إلى حين استرداد / إعادة السيارة في الأماكن المخصصة لها بمرائب السيارات بالمحطة.

وحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الخدمة المتوفرة خاصة على الموقع الالكتروني www.oncf-voyages.ma زبناء المكتب من الاستفادة من تجربة سفر من “عنوان إلى عنوان” بمختلف محطات الشبكة بأفضل الأسعار وفي أحسن ظروف الراحة.

من جهة أخرى، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب ذات المصدر، مع بداية سنة 2020 نموا برقمين في حركة النقل، والصادر عن مختلف أصناف قطارات الخط خلال شهر يناير مقارنة بسنة 2019.

وبفضل هذه الإنجازات التي بلغت + 41 في المائة بالنسبة لقطارات “البراق” و+ 24 في المائة لقطارات “الأطلس”، ومن أجل تقديم مجموعة من الخدمات لزبنائه لتحسين حركيتهم، شرع المكتب في بلورة خدمات ذات قيمة مضافة مكملة للقطار.