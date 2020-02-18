مؤلم .. مصرع ممرضة في حادث سير خلال أدائها لعملها ونشطاء ينعونها

هبة بريس
لقيت صباح يومه الثلاثاء، شابة فمقتبل عمرها مصرعها وأصيب آخرون في حادث سير خطير، نواحي مدينة أكادير.
تفاصيل الحادث، وفق مصدر محلي، تعود الى انقلاب سيارة اسعاف كان على متنها مريضة ووالدتها والممرضة الراحلة، في منحدر خطير.
وأضاف ذات المصدر، أن الممرضة الراحلة “ر.ل” البالغة من العمر 24 سنة والمتخصصة قيد حياتها في قسم الانعاش والتخدير ، لقيت مصرعها على الفور ، في حين أصيبت والده المريضة والسائق باصابات متفاوتة الخطورة.
وتابع المصدر ذاته، أن سيارة الاسعاف كانت فطريقها الى المستشفى الجهوي باكادير لعلاج مريضة كانت ترقد بالمستشفى الاقليمي باسا الزاك، قبل أن تنقلب في منعرج خطير مدخل مدينة اكادير.
وفاة الممرضة الشابة أحزن عدد من النشطاء الذين نعتوها ب”شهيدة الواجب الوطني” لوفاتها خلال تأديتها لعملها.
ونعى عدد من زملاء الممرضى ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي الهالكة، لافتين أنها حديثة التعيين بمنصبها ، ومعروفة بتفانيها في عملها واخلاصها في أداء مهامها الانسانية والوطنية على أتم وجه.
anas
في 15:08
إن لله و إن إليه راجعون
عبد الكبير
في 15:24
سم الله الرحمان الرحيم. إنا لله و إنا إليه راجعون..كل نفس ذائقة الموت..اللهم ارحمها و أسكنها فسيح جنانك مع النبيئين و الصديقين..اللهم ألهم ذويها الصبر و السلوان وأجرهم في هذا المصاب الجلل..إنك بنا رحيم ..اللهم إننا نرجو رحمتك و سلامتك و عافيتك في الدنيا و الاخرة يا الله ياكريم.
سغروشني خديجة
في 15:57
الله يرحمها و الصبر لذويها
محمد
في 16:33
رحم الفقيدة و اسكنها فسيح جناته والهم اهلها الصبر والسلوان.النقل الصحي مازال يقتل و الوزارة لازالت في سباتها
بن الفلاح
في 16:50
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.أخطاء مميتة متكررة والسبب
بسيط عدم وجود سائقين مهنيين موظفين في وزارةالصحة
والإكتفاء بسائقي الجماعات.
موغايا
في 17:49
رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون هي أولى بالوسام بدل أشباه الفنانين
MOHAMED FASKA
في 18:16
إن لله و إن إليه راجعون
عبد الهادي
في 20:28
قصر في الجنة يارب،شهيدة عمل انسانى،اللهم ارزق اهلها الصبر و السلوان
بابا توندي
في 09:22
يجب فتح تحقيق عن السبب المباشر لان ام الفتاة توفيت كدلك .
غير معروف
في 10:22
رحمك الله رحمة الأبرار و اسكنكي الجنة مع الأخيار رفقة المسلمات و المسلمين