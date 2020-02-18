مؤلم .. مصرع ممرضة في حادث سير خلال أدائها لعملها ونشطاء ينعونها

هبة بريس

لقيت صباح يومه الثلاثاء، شابة فمقتبل عمرها مصرعها وأصيب آخرون في حادث سير خطير، نواحي مدينة أكادير.

تفاصيل الحادث، وفق مصدر محلي، تعود الى انقلاب سيارة اسعاف كان على متنها مريضة ووالدتها والممرضة الراحلة، في منحدر خطير.

وأضاف ذات المصدر، أن الممرضة الراحلة “ر.ل” البالغة من العمر 24 سنة والمتخصصة قيد حياتها في قسم الانعاش والتخدير ، لقيت مصرعها على الفور ، في حين أصيبت والده المريضة والسائق باصابات متفاوتة الخطورة.

وتابع المصدر ذاته، أن سيارة الاسعاف كانت فطريقها الى المستشفى الجهوي باكادير لعلاج مريضة كانت ترقد بالمستشفى الاقليمي باسا الزاك، قبل أن تنقلب في منعرج خطير مدخل مدينة اكادير.

وفاة الممرضة الشابة أحزن عدد من النشطاء الذين نعتوها ب”شهيدة الواجب الوطني” لوفاتها خلال تأديتها لعملها.

ونعى عدد من زملاء الممرضى ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي الهالكة، لافتين أنها حديثة التعيين بمنصبها ، ومعروفة بتفانيها في عملها واخلاصها في أداء مهامها الانسانية والوطنية على أتم وجه.