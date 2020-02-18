إعلامي إسرائيلي : “إسرائيل ومريكان ديما واقفين مع لمغرب فقضية الصحراء”

هبة بريس

كشف ايدي كوهين ‏‏‏الاعلامي الاسرائيلي والدكتور الاكاديمي والباحث ومؤسس منظمة لحقوق الانسان، عبر دعم اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، للمغرب في قضية الصحراء.

ونشر كوهين تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” بالعامية المغربية “الدارجة” قائلا :”دولة يسرائيل 🇮🇱 و مريكان 🇺🇸 ديما واقفين مع لمغرب 🇲🇦 فقضية صحراء و لپوليزيرو شمايت هوما و ݣاع دوك لعساكرية ديال دزاير 🇫🇷🇩🇿لفرونكوفونيين لي كايضربو فلوحدة ترابية ديال جيرانهم ..”

” ياك ݣاع نقولو عار جار على جارو” يقول الاعلامي الاسرائيلي، قبل أن يختم تغريدته بالقول: “و لي دار دنب يستاهل لعقوبة ..”

هذا وتأتي تغريدة كوهين، بعد نشر تقارير اسرئيلية قبل أيام، تفيد اقدام وزير الخارجية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عرض صفقة على أمريكا، تقضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، مقابل انخراط المغرب بصفقة القرن.