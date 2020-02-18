استئنافية سطات تؤيد الحكم بالسجن 4 سنوات في حق مول الكاسكيطة

هبة بريس

*محمد السكاكي “مول الكاسكيطة”

قضت محكمة الاستئناف بسطات، صباح يومه الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد السكاكي المعروف بـ”مول الكاسكيطة” بسجنه 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

هذا و عرض قاضي المحكمة الابتدائية في وقت سابق على مزل الكاسكيطة مضمون الفيديو التي تم تداوله، بعد أن سأله القاضي عن فحواه، حيث رد مول الكاسكيطة قائلا: الكلام الذي وجهته لا أقصد به عموم الشعب المغربي، بل اقصد من وراءه تلك الاقليات التي لا تحترم حتى وضع النفايات في مكانها.

واضاف مول الكاسكيطة إبان محاكمته ابتدائيا، ان لحظة نشره للفيديو لم يكن متناولا لأدويته المتعلقة بالاكتئاب، مشيرا انه تكلم على واقع معيشي يعيشه المغاربة وقد تطرقت اليه بطريقة انفعالية، وفيما يخص مخدر الشيرا فقد نفى المتهم انها كانت بحوزته وأنها لاتعود اليه، مقدما اعتذاره للجميع عن كل ما صدره عنه.

ممثل النيابة العامة لحظة محاكمة مول الكاسكيطة ابتدائيا، أكد على ان كافة الاجراءات التي صاحبت توقيف المتهم هي اجراءات قانونية وسليمة وتمت وفق الضوابط القانونية، مطالبا بتشديد العقوبة…

مول الكاسكيطة خلال محاكمته ابتدائيا في وقت سابق، أكد على أنه ملكي ووطني حتى النخاع، مضيفا ان هدفه من الفيديو ليس الاساءة لشخص الملك، حيث قال بالحرف: هناك مؤسستين اثق بهما هي المؤسسة الملكية والمؤسسة القضائية” .

هذا ويتابع مول الكاسكيطة بتهم تتعلق ب”الإساءة والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”