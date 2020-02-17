حريق في ملهى ليلي بالبيضاء وتطويق امني لمكان الحادث

طارق عبلا / هبة بريس

اندلع حريق حوالي الساعة التاسعة مساء بأحد الملاهي الليلية بمنطقة لاكورنيش بعين الدياب وهو الحادث الذي استنفر فرق الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أن يخلف ضحايا و خسائر مادية.

وعاينت هبة بريس دخان كثيف يخرج من قبو فندق في الوقت الذي لا تزال فيه عناصر الوقاية المدنية تقوم بعملية الاخماد و ذلك وسط تطويق مكان الحريق بواسطة حراس الملهى الليلي حيث تم منع الصحافة من تغطية الحادث و بالتالي مصادرة حقهم في نقل المعلومة للمواطنين

و أعاد هذا الحريق إلى الأذهان حريق مقهى الشيشة في طنجة الذي خلف حالتي وفاة غير أن سرعة و نجاعة تدخل الوقاية المدنية حال دون وقوع كارثة وامام تعدد حوادث الحرائق يطرح السؤال حول مدى احترام معايير السلامة من الحرائق داخل مثل هذه البنايات