عاجل وحصري..أمزازي يعفي مديرا اقليميا لهذه الأسباب

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

كشفت مصادر هبة بريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، اتخذ قرارا وصف بالجريء القاضي بإعفاء المدير الاقليمي بالدريوش بعد حادثة ازالة ألعاب الاطفال من مدرسة للاخديجة الابتدائية ببلدية بن الطيب بعد مغادرة الوزير أمزازي لها.

هذا وقد نشر طارق عبيبو المدير المشرف على صفحة بلغ صوتك لوزير التربية الوطنية تدوينة له في هذا الصدد، تؤكد صحة خبر الاعفاء الذي طال المسؤول الأول عن التعليم بمنطقة الدريوش، وهي الخطوة التي نالت استحسان العديد من المتتبعين للشأن التعليمي الذين نوهوا بالخطوة الجريئة التي أقدم الوزير.

هذا وكانت وقد تداول نشطاء فايسبوكيون صورا لألعاب خاصة بالأطفال من المدرسة المذكورة مباشرة بعد انتهاء الوزير من زيارته للمؤسسة، وهو ما خلف ردود أفعال واستنكار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الى حد وصفها من قبل كثيرين بانها إهانة في حق التلاميذ وأولياء أمورهم، مما جعل الوزير المعني يتخذ قرارا وصف بالشجاع لرد الاعتبار لهذه الفئة وذلك من خلال اصدار قراره الرامي إلى إعفاء المدير الاقليمي للمديرية الاقليمية بالدريوش.