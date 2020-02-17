صفعة جديدة لـ”البوليساريو”.. الشيلي تعلن دعمها لمقترح الحكم الذاتي

هبة بريس ـ الرباط

جددت الشيلي، اليوم الإثنين، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال رئيس مجلس النواب الشيلي، إيفان فلوريس، في تصريح للصحافة عقب لقائه بالرباط بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن “الشيلي تعترف بقرارات الأمم المتحدة، وتدعم مقترح الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء “.

وشدد المسؤول الشيلي على أن “الأمر يتعلق بسياسة دولة واضحة للغاية والتي لم ولن تتغير”، مبرزا أن بلاده تجدد التأكيد على هذا الموقف في المنتديات الدولية.

ويقوم رئيس مجلس النواب الشيلي بزيارة عمل للمغرب، تستمر يومين، يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.