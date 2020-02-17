سلا ..مصرع طفل في حريق مهول داخل شقة بحي تابريكت

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أفادت السلطات المحلية لعمالة سلا بوفاة طفل كان يتواجد بمفرده داخل شقة سكنية، يومه الاثنين 17 فبراير 2020، بعد نشوب حريق داخل الشقة المتواجدة بحي تابريكت، بمدينة سلا.

وكانت مصالح الوقاية المدنية قد تلقت إشعارا بنشوب حريق في الشقة السكنية على الساعة 12 و49 دقيقة زوالا، حيث تمت تعبئة فرق للوقاية المدنية على متن شاحنة صهريجية لإخماد الحريق وسيارة للإسعاف، وصلت إلى مكان الحريق على الساعة 12 و54 دقيقة زوالا، لتعمل على تطويق الحريق وتفادي انتشاره إلى باقي الشقق والطوابق العلوية، قبل أن تلتحق بها وتدعمها آليات أخرى للوقاية المدنية عبارة عن شاحنتين صهريجيتين أخريين وسيارة إسعاف، لتتم السيطرة على الحريق.

وخلافا لبعض الادعاءات والمزاعم المروجة، فإن شاحنات الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه كما تمت الاستعانة بصنابير مياه الإطفاء ذات الضغط المرتفع المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وذلك من أجل تطويق ألسنة النيران.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.