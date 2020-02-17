بوليف يحرّم القروض .. ونشطاء “تقاعد الوزراء والريع حلال! “

هبة بريس - الرباط

*محمد نجيب بوليف

خرج الوزير السابق والقيادي عن حزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين، بتدوينة “غريبة” نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

بوليف، استشهد بآية قرآنية لتحريم القروض البنكية، مشيرا الى أنها “ربا” وداعيا المواطنين الى اللجوء الى البنوك التشاركية.

تدوينة بوليف آثارت استغراب عدد من النشطاء، لتزامنها مع الحديث والترويج اعلاميا للبرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس لفائدة الشباب حاملي المشاريع لدعمهم ماديا عبر قروض بنكية للانخراط بالمقاولات.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء:”نعل الله المنافقين كيفما كانو .

كيف لك ان تتكلم في هذا الموضوع وانت عندما كنت وزيرا كنت تقوم بالإمضاء على قروض لوزارتك للمشاريع وانت تعرف انها ربوية .

ولا حيت ماشي لحسابك حلال ولحساب الغير حرام .عيت نشوف في الوجوه وماشفتش قصوحية لوجه ديالكم سبحان الله ماكاتقشروش”

وأضاف آخر: “فاش تتسلف العدالة و التنمية و تغرق بلاد على قدها حلال….و فاش شباب مقهور يتسلف باش يحسّن الوضعية ديالو حرام !!!وا تبرع لينا ا السي الوزير نتا و باقي وزراء العدالة و التنمية بالمعاش الوزاري ديالكوم نديرو بيه مشاريع بلا ما ناخدو قروض ربوية”.

وتابع معلق آخر:”ا سعادتك اسي بوليف كاتاكلها باردة نعم اس تقاعد مريح ديال الوزير وديال البرلماني وديال استاذ جامعي ياسلام بسيف تقول الربا حرام “.

هذا ويشار الى أن أحمد الريسوني؛ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء نوه المسلمين بتيسير القروض لحاملي المشاريع في قروض المقاولات التي لا تتجاوز فائدتها 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي.

وقال الريسوني “من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدإ القرض الحسن” وفق قوله