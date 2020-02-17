بوليف يحرّم قروض الملك للشباب حاملي المشاريع

هبة بريس - الرباط
تزامنا والحملات الترويجية للبرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته قبل أيام، لتشجيع الشباب حاملي المشاريع على الانخراط بالمقاولات، خرج القيادي عن حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق محمد نجيب بوليف بتدوينة “غريبة”.
وقال بوليف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ،ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275
وتابع بوليف قائلا: “الربا قليله وكثيره ، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك…عز وجل…والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم….” وفق قوله
لمين
في 17:12
ألم تأخذوا أيها المنافقون قروضا من الخارج لتنفقوا أجور الموظفين في عهد بن كيران. ألا تأخذون الضرائب من الكحوليات. أليست ميزانية الدولة مديونة للخارج. لماذا قبلتم أن تستوزروا في دولة لها مديونية و بفوائد.
كلام الله أعلى وأجلّ
في 17:47
كلام الله لا يُعلى عليه!
كلام الله واضح، وما قاله هذا الشخص واضح وضوح الشمس، يقرأه المسلمون في القرآن الكريم منذ أزيد من ١٠٠٠ سنة!!
مواطن
في 18:34
لاتقارنوا اجركم باجر البسطاء..
ناصر
في 18:35
يمكن عندك شي اسهم فدوك البنوك التشاركية العفريت وبغيتي ديرليها الرواج مع هاد القروض اعترف
ولد الدرب
في 18:42
السيد برء دمته امام الله من أراد أن يقترض فهو حر .
حسن
في 19:01
كلامك صحيح فمن أراد أن يضل فليسلك ضلاله ومن أراد الحق فإن آيات القرآن واضحة
جيلالي
في 21:31
ماذا عن التقاعد السمين الذي تاخده من عائدات الدولة من الخمر والربى
moghrabi
في 00:37
وزير سابق لم يضف شيئا للوزارة التي كان على رأسها ، فادابه يصبح فقيها يعطي الفتاوى عله يلقى بعض الاهتمام ، اختار هدا المجال، لان كل من هب و دب يخوض فيه
مغربي من خارج المغرب
في 11:05
الحلال بين والحرام بين، ولي بغى يتعامى، هذاك سوقوا.
هنا في أوربا الربا من أجل الإستثمار في العقار مابين %1 و %2 فهل هي حلال كذلك؟
ابنهما لعلماء المقاصد؟ ويديروا فيها شي بيت شعري!!!