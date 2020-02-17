بوليف يحرّم قروض الملك للشباب حاملي المشاريع

هبة بريس - الرباط

تزامنا والحملات الترويجية للبرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته قبل أيام، لتشجيع الشباب حاملي المشاريع على الانخراط بالمقاولات، خرج القيادي عن حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق محمد نجيب بوليف بتدوينة “غريبة”.

وقال بوليف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ،ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275

وتابع بوليف قائلا: “الربا قليله وكثيره ، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك…عز وجل…والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم….” وفق قوله