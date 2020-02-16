توقيف عضو بحزب مُنيب بعد دفاعه عن حقوق ساكنة ”دوار الكرعة“

هبة بريس – الرباط

تلقى مكتب فرع يعقوب المنصور-الرباط للحزب الاشتراكي الموحد باستغراب كبير نبأ اعتقال الرفيق مصطفى الوسطي، عضو مجلس الفرع، يوم الخميس 13 فبراير 2020، و الذي سيمثل أمام وكيل الملك يوم الاثنين 17 فبراير 2020 بتهمة عدم الانصراف من أمام مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، و ذلك على خلفية رغبته في لقاء ممثلين عن السلطة المحلية قصد فتح حوار جاد و مسؤول يفضي إلى صون حق ساكنة دوار الكرعة التي لم تستفد بعد من مشروع إعادة الإيواء في العيش الكريم.

و لازال عدد كبير من سكان دوار الكرعة، على إثر عدم استفادتهم من مشروع إعادة الإيواء، مشردين للشهر الخامس على التوالي بعد هدم مساكنهم، مع استمرار إغلاق باب الحوار من طرف السلطة المحلية قصد إنصافهم و إيجاد حلول مرضية للجميع.

وحيى مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بيعقوب المنصور عاليا جرأة و نضالية و مبدئية مصطفى الوسطي في دفاعه عن حقوق ساكنة دوار الكرعة في السكن اللائق، معلنا تضامنه المطلق تجاه ما يتعرض له من تضييق و استفزازات.

و انسجاما مع مواقفه المبدئية و الراسخة في تأطير المواطنين ومساندة مطالبهم العادلة و الانخراط فيها، أعلن الحزب في ذات البلاغ، عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية لرفع هذا التضييق و فتح حوار جاد و مسؤول مع ساكنة دوار الكرعة التي تم إقصاؤها من مشروع إعادة الإيواء.