السكانير يفشل محاولة اسبانيين تهريب “الشيرا” عبر ميناء طنجة المدينة

نُشر بتاريخ :  2020-02-16 - 23:24
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زوال يومه الأحد تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المدينة من توقيف مواطنين إسبانيين في حالة تلبس بحيازة مخدر الشيرا .

الموقوفان (22 سنة – 23 سنة ) و اللذان كانا متوجهين عبر الباخرة من طنجة نحو ميناء طريفة و اثناء خضوعهما للمراقبة الامنية من طرف العناصر العاملة بمنطقة تفتيش الركاب الراجلين اظهرت صور الة السكانير وجود مجسم مشبوه بحقيبة المسافريين الإسبانيين ليتم اخضاع الحقيبتين لتفتيش دقيق أسفر عن حجز 4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا في كل منهما ( اَي ما مجموعه 8 كيلوغرامات ) مدسوسة بعناية فائقة .

الموقوفان وضعا رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن ميناء طنجة المدينة قصد التحقيق معهما في الموضوع و ذلك تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .

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تعليق واحد

  1. ان لله ان اليه راجعون

    في 14:35

    يدوزو لحبس في المغرب ولا فبلادهم

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