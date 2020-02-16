السكانير يفشل محاولة اسبانيين تهريب “الشيرا” عبر ميناء طنجة المدينة

زوال يومه الأحد تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المدينة من توقيف مواطنين إسبانيين في حالة تلبس بحيازة مخدر الشيرا .

الموقوفان (22 سنة – 23 سنة ) و اللذان كانا متوجهين عبر الباخرة من طنجة نحو ميناء طريفة و اثناء خضوعهما للمراقبة الامنية من طرف العناصر العاملة بمنطقة تفتيش الركاب الراجلين اظهرت صور الة السكانير وجود مجسم مشبوه بحقيبة المسافريين الإسبانيين ليتم اخضاع الحقيبتين لتفتيش دقيق أسفر عن حجز 4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا في كل منهما ( اَي ما مجموعه 8 كيلوغرامات ) مدسوسة بعناية فائقة .

الموقوفان وضعا رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن ميناء طنجة المدينة قصد التحقيق معهما في الموضوع و ذلك تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .