اغنية ‪بهاوي الجديدة تحصد اكثر من خمس ملايين مشاهدة في أقل من يومين

القسم الفني هبة بريس

أطلق الفنان زهير بهاوي أغنيته الجديدة “لازم علينا نصبرو”، التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه؛ فيما قام بتوزيعها بلال أفريكانو، وأشرف أمير الرواني على إخراج “الفيديو كليب” الخاص بها.

واستطاع الكليب أن يتصدر “الطوندونس” على منصة “يوتيوب”، بحصده اكثر من خمسة ملايين مشاهدة في أقل من يومين مستمرا بذلك في مراكمة التألق والتميز الذي تفرد به في مقاربته لموضوع الاغنية من الجانب الانساني.

ويقدم بهاوي في الاغنية قصة وفاة حبيبته خلال عملية الوضع وتركها لرضيعة وراءها .. وذلك في قالب درامي تغديه عذوبة الصوت ودفىء الألحان.

يذكر ان آخر عمل لزهير بهاوي كانت اغنية “فابور”، التي حققت أزيد من 26 مليون مشاهدة على “يوتيب”.