الكتاني : فتوى الريسوني حول ” قروض الشباب ” لا توافق النصوص الشرعية

تفاعل عدد كبير من المغاربة مع رأي لرئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، أحمد الريسوني، والذي أشاد من خلاله بالقروض الموجهة لدعم المقاولين الشباب، بنسبة فائدة مخفضة، معتبرا أنها قروض “حسنة” و”ليست ربوية”

وخلفت فتوى أحمد الريسوني، انتقادات عديدة كان ابرزها للسلفي حسن الكتاني، الذي وجه دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليله لقروض برنامج “انطلاقة”.

وقال الكتاني في تدوينة له، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن “فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه”، موردا عددا من الاقتباسات الشرعية، التي قال إنها أدلة تحرم الربا بدون استثناء.

وكان الريسوني قد أشاد، خلال رده على تساؤلات الشباب حول الرأي الشرعي، في الاستفادة من هذا البرنامج، بالتوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة، الرامية إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض مخففة، وميسرة، ومضمونة بنسب ضئيلة، تصل إلى 2 في المائة للمقاولين الشباب في المدن، و1،75 في المائة في البادية، والعالم القروي لتمويل مشاريعهم.