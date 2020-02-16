الكتاني : فتوى الريسوني حول ” قروض الشباب ” لا توافق النصوص الشرعية

تفاعل عدد كبير من المغاربة مع رأي لرئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، أحمد الريسوني، والذي أشاد من خلاله بالقروض الموجهة لدعم المقاولين الشباب، بنسبة فائدة مخفضة، معتبرا أنها قروض “حسنة” و”ليست ربوية”
وخلفت فتوى أحمد الريسوني، انتقادات عديدة كان ابرزها للسلفي حسن الكتاني، الذي وجه دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليله لقروض برنامج “انطلاقة”.
وقال الكتاني في تدوينة له، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن “فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه”، موردا عددا من الاقتباسات الشرعية، التي قال إنها أدلة تحرم الربا بدون استثناء.
وكان الريسوني قد أشاد، خلال رده على تساؤلات الشباب حول الرأي الشرعي، في الاستفادة من هذا البرنامج، بالتوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة، الرامية إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض مخففة، وميسرة، ومضمونة بنسب ضئيلة، تصل إلى 2 في المائة للمقاولين الشباب في المدن، و1،75 في المائة في البادية، والعالم القروي لتمويل مشاريعهم.
عكاشة
في 11:03
لسنا في حاجة لفتواتكم. اتركونا وشأننا مع خالقنا. تحرمون ما تشاؤون وتحللون ما تشاؤون وتقولون ما لا تفعلون.
مواطن
في 11:31
ما هو الحل …؟
لمهيولي
في 11:50
ماحرم كثيره حرم قليله الربا ربا كانت 2 في المائة أو مائة في المائة كان على البنوك عدم احتساب الفائدة وتحويلها إلى مصارف الملف.رأي الشيخ الكتاني على صواب فمن يشرب مثلا كأس خمر كمن يشرب قنينة بكاملها الحرام حرام كان قليلا أم كثيرا.
faty اسبانيا
في 12:37
انتم حاضين هد حرم هد حلال وعطيو لشباب وساعدهم ماشي حاضين غير هد حرم وهد حلال ولاكن انثم حلال عليكم وحرام عليهم الانانية وكل واحد كي افرض افكارو ولاكن في الداخلكم انانين انانين حسبي الله ونعم الوكل منكم.
قربوش
في 15:05
صدق الكتاني بارك الله فيه هذه الفتوى تخالف النصوص الصريحة في تحريم الربى ولو كانت نسبته قليييييلة
ولد الدرب
في 15:07
الخير موجود في المغرب وأعني به الرجال والمال لماذا نقترض بالفاءدة في دولة (إسلامية) هناك طرق أخرى احسن وأسهل وأسلم . ولا كن البنك الدولي هو من يقرر والكل يعرف من يسيطر عليه.