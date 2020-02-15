إيطاليا تقرر ترحيل مهاجر مغربي قام بتخريب وكالة البريد

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

قررت المصالح الأمنية الإيطالية ترحيل مهاجر مغربي يدعى” ع ت ” الذي قام بتخريب وكالة بنكية تابعة للبريد بضواحي مدينة بادوفا بجهة لومبارديا شمال إيطاليا وتعود تفاصيل هاد الحادت الدي هز الرأي العام الإيطالي يوم 7 يناير الماضي وحسب مصادر مطلعة ونظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب في حقه فإن قرار الترحيل لتعدد سوابقه العدلية في الإعتداء الجسدي على الأشخاص واحتلال الملك العمومي. وعليه تقرر سحب بطاقة إقامته وإحالته على مركز ترحيل المهاجرين بالعاصمة روما في إنتظار موافقة الهيئة القضائية على طرده إلى بلده الأصلي.

وعن أسباب توقيف صرف معاشه الذي كان سببا في إقدامه على العمل التخريبي لمكتب البريد، تبين أنه قام بالإدلاء بتصريح غير صحيح فيما يخص بمقر سكناه مما دفع مصالح وزارة الإقتصاد و المالية بتوقيف المعاش الذي كان يصرف له عن البطالة ومقداره حوالي 500 أورو شهريا ومطالبته بإرجاع المبلغ الذي صرف له في السابق ومقداره حوالي 4 آلاف أورو