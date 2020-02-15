فاس..قافلة الاحرار ” 100 يوم 100 مدينة ” تصل اقليم مولاي يعقوب

ع محياوي – هبة بريس

حطت قافلة حزب التجمع الوطني للأحرار (100 يوم 100مدينة) عشية اليوم السبت 15 فبراير الجاري، الرحال بإقليم مولاي يعقوب نفوذ عمالة مدينة فاس من أجل استكمال مشروع توعية المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم.

وعرف اللقاء حضور محمد بو سعيد الوزير السابق، ، إلى جانب محمد شوكي المنسق الجهوي لجهة فاس _ مكناس مرفوقا بالمنسق الإقليمي رشيد الفائق بالإضافة إلى الحضور الوازن لمناضلي ومناضلات حزب “الأحرار” الذي فاق عددهم 500 شخص .

وفي كلمة إفتتاحية له، قال محمد بوسعيد، “إن هذا البرنامج في إشارة منه إلى “100 يوم 100 مدينة”، سبقه في كل مدينة لقاء تواصلي مع بعض مناضلي الحزب بها، من أجل أخذ فكرة أولية عن نوع المشاكل المطروحة والمتمثّلة أساساً، حسب محمد بوسعيد في ثلاث قطاعات وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.

ومن جهته، قال ” محمد شوكي ” المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس _ مكناس ، في سيّاق هذه المحطة من برنامج الإنصات، إنه منذ تولّي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب، قرّر هذا الأخير التوجّه إلى المواطنات والمواطنين في مغرب العمق، مشيراً إلى أن أساس العمل السياسي هو أفكار ساكنة هذه المدن وتطلّعاتها”.

وواصل محمد شوكي قائلا: “بهاذ السيّاسة غادي نحاولو نبنيو الثقة مع المواطنات والمواطنين، والحزب كيحاول يبني مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة وبعيدة عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد”.

و أضاف ذات المنسق الجهوي، إن برنامج “100مدينة 100 يوم”، هو بمثابة آلية جديدة وإيجابية لتنفيذ سياسة القرب والتشاور التي يعتمدها الحزب للإنصات للمواطن وإشراكه في اقتراح برنامج عمل في انتخابات سنة2021.

وواصل محمد شوكي قائلا: “الحزب سيتبنى توصيات هذه المحطة من البرنامج والمتعلّقة بتنمية إقليم مولاي يعقوب في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية وغيرها وسيترافع عليها محليا واقليميا وجهويا ووطنيا.