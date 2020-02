الرميد مُعلقا على قضية “الكويتي” : اذا كان هناك اغتصاب فاطلاق السراح خطأ جسيم “

3.04.2018.Rabat.une rencontre de communication, organisée conjointement par l’Université Mohammed V de Rabat et le ministère d’État chargé des droits de l'Homme dans le cadre d'une séries de rencontres de communication organisées dans plusieurs universités marocaines autour du PANDDH 2018-2021, consacrée au processus d'élaboration et aux exigences de la mise en œuvre de ce plan, M. Ramid a souligné que le PANDDH, en tant que fruit des stratégies gouvernementales et des aspirations civiques et ambitions politiques exprimées par les partis politiques, les syndicats, la société civile et l'université, constitue un événement exceptionnel en matière des droits de l'Homme qui fait l'objet de discussions scientifiques approfondies.Mounir Mehimdate/hespress