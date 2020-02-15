الرميد مُعلقا على قضية “الكويتي” : اذا كان هناك اغتصاب فاطلاق السراح خطأ جسيم “

3.04.2018.Rabat.une rencontre de communication, organisée conjointement par l’Université Mohammed V de Rabat et le ministère d’État chargé des droits de l'Homme dans le cadre d'une séries de rencontres de communication organisées dans plusieurs universités marocaines autour du PANDDH 2018-2021, consacrée au processus d'élaboration et aux exigences de la mise en œuvre de ce plan, M. Ramid a souligné que le PANDDH, en tant que fruit des stratégies gouvernementales et des aspirations civiques et ambitions politiques exprimées par les partis politiques, les syndicats, la société civile et l'université, constitue un événement exceptionnel en matière des droits de l'Homme qui fait l'objet de discussions scientifiques approfondies.Mounir Mehimdate/hespress
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*في الصورة مصطفى الرميد *
هبة بريس – الرباط
علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على قضية الكويتي المتابع في قضية اغتصاب فتاة قاصر بمراكش، الذي فر الى بلاده عقب صدور قرار متابعته في حالة سراح ، بقوله انه لايمكن ان يناقش القضاء والتدخل في قراراته.
وقال الرميد أثناء رده على أسئلة الحضور في ندوة “حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل، زوال اليوم، برواق وزارته بالمعرض الدولي 26 للنشر والكتاب بالدار البيضاء، “بالنسبة للحديث عن اغتصاب مواطنة، بالطبع، من موقعي ليس بإمكاني كسلطة تنفيذية أن أناقش القضاء بشكل مباشر”.
وأردف الرميد قائلا :”لكن سأقول بصفة عامة، إذا كان هناك حالة اغتصاب من قبل مواطن مغربي أو أجنبي، وتم إطلاق سراح المغتصب، بالنسبة لي، هذا خطأ جسيم، لا يجوز للقضاء الوقوع فيه”.
وأثار هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر استياء وغضباً في المغرب ،وذلك رغم منعه من السفر، مستفيداً من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه، بحسب ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة بإعادته ليحاكم في المملكة.
وقالت الجمعية في بيان الأربعاء إنها فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش الثلاثاء أن المتهم (24 عاماً) غادر التراب الوطني “بعد ساعات من إطلاق السراح الموقت، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.
واعتقل المتهم منتصف دجنبر في مراكش ولوحق بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسياً وتصويرها. لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير، رغم استئناف النيابة العامة القرار وإغلاق الحدود في وجهه بعد يومين من ذلك، بحسب الجمعية.