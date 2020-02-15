الرميد مُعلقا على قضية “الكويتي” : اذا كان هناك اغتصاب فاطلاق السراح خطأ جسيم “

*في الصورة مصطفى الرميد *

هبة بريس – الرباط

علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على قضية الكويتي المتابع في قضية اغتصاب فتاة قاصر بمراكش، الذي فر الى بلاده عقب صدور قرار متابعته في حالة سراح ، بقوله انه لايمكن ان يناقش القضاء والتدخل في قراراته.

وقال الرميد أثناء رده على أسئلة الحضور في ندوة “حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل، زوال اليوم، برواق وزارته بالمعرض الدولي 26 للنشر والكتاب بالدار البيضاء، “بالنسبة للحديث عن اغتصاب مواطنة، بالطبع، من موقعي ليس بإمكاني كسلطة تنفيذية أن أناقش القضاء بشكل مباشر”.

وأردف الرميد قائلا :”لكن سأقول بصفة عامة، إذا كان هناك حالة اغتصاب من قبل مواطن مغربي أو أجنبي، وتم إطلاق سراح المغتصب، بالنسبة لي، هذا خطأ جسيم، لا يجوز للقضاء الوقوع فيه”.