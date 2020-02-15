رئاسة النيابة العامة تتوج بجائزة الرواق سهل الولوج بالمعرض الدولي للكتاب‎

هبة بريس – الدار البيضاء

في أول مشاركة لها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، توجت رئاسة النيابة العامة، زوال اليوم السبت 15 فبراير 2019، بجائزة الرواق سهل الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة عن فئة العارضين المؤسساتيين.

وتهدف الجائزة، التي تنظمها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، إلى التحسيس بأهمية الولوج إلى فضاءات المعرفة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتسعى هذه الجائزة إلى نشر ثقافة الولوجيات داخل أوساط الفاعلين والمختصين في مجال النشر والكتاب، وتعزيز الاندماج الثقافي والمعرفي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الحق في الولوج إلى جديد الإصدارات الوطنية والعالمية.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة جميلة المصلي، في كلمة بالمناسبة، إن جائزة الرواق سهل الولوج والدامج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، هي مبادرة ذات أبعاد بيداغوجية تروم إذكاء الوعي بضرورة تسهيل ولوج هذه الفئة المهمة من المجتمع للمعرفة.

يذكر أن لجنة تحكيم ضمت متخصصين في المجال، زارت 266 فضاء ورواقا بدورة المعرض الدولي للنشر والكتاب لهذه السنة، من أجل الوقوف على توفرها على الشروط المطلوبة لتيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها.