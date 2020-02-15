العثماني: “إذا احترم المغاربة قانون السير سيتقلص عدد قتلى الحوادث للنصف”

هبة بريس – الدار البيضاء*

أكد سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة المغربية أن العنصر البشري يعتبر أكثر عامل مسبب لحوادث السير ببلادنا و التي تحصد سنويا عددا كبيرا من الأرواح.

و شدد رئيس الحكومة على أن المغاربة إذا ما احترموا بشكل مسؤول و واعي قوانين السير المعمول بها و المتعارف عليها فإن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير ببلادنا ستنخفض للنصف.

و أوضح العثماني أنه قد تم تسجيل تراجع طفيف في نسب حوادث السير بالمغرب سنة 2019 بعدما تراجع عدد قتلى الطرق بنسبة 2.9 %، بينما تراجع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 3.53 %.

و دعا رئيس الحكومة المغاربة لاحترام قانون السير و زيادة مستوى الوعي بأهمية السلامة الطرقية، مؤكدا أن الحكومة تحرص على توفير كل مقومات نجاح ورش السلامة الطرقية ببلادنا باعتباره أولوية للتقليص من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2026.

*الصورة من الأرشيف