الجامعة تدين أحداث شغب الكلاسيكو و تدعو الجماهير لضبط النفس

هبة بريس – الدار البيضاء

اصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أدانت من خلاله ما وقع تزامنا و مباراة الكلاسيكو بين الجيش و الرجاء و التي شهدت اندلاع أعمال شغب بعد نهايتها.

و أكدت الجامعة في بلاغها أنه و على إثر أحداث الشغب التي اندلعت في المحيط الخارجي للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، بعد المباراة التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تدين هذه الأحداث اللارياضية وبعيدة كل البعد عن قيم الروح الرياضية.

و أهابت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بجميع الجماهير للالتزام بقواعد الانضباط والروح الرياضية المطلوبة، بتشجيع فرقها واحترام جماهير الفرق المنافسة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أعمال الشغب التي وقعت بعد نهاية المباراة تسببت في خسائر مادية عديدة و إصابة و جرح عدد من عناصر الأمن و القوات المساعدة و كذا الجماهير التي حجت للملعب.