رسميا.. هذه عقوبات الجامعة في حق فريقي الجيش الملكي والرجاء بعد أحداث الكلاسيكو

هبة بريس ـ رياضة

اصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية عقوباتها في حق فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين يوم الأربعاء الماضي بملعب مولاي عبد الله بالرباط، في مؤجل الدورة الخامسة عشرة من البطولة.

وجاءت العقوبات التي أصدرتها الجامعة في حق الفريقين كالتالي :

معاقبة فريق الجيش الملكي بإجرائه أربع مباريات نافذة دون جمهور مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهما، بسبب اقتحام عنصرين من أنصاره لأرضية الملعب أدت إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء الرياضي لمدة دقيقتين وكذا استعمال جماهيره لكثير من الشهب الاصطناعية نتج عنها دخانا كثيفا أدى إلى توقيف اللقاء من جديد مع تسجيل حالة العود، فضلا عن رميهم للقاروروات والشهب الاصطناعية وأجسام غريبة على أرضية الملعب خلال نهاية المقابلة، أصيب من خلالها عدد من رجال الأمن وبعض المصورين الصحافيين، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي، مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.