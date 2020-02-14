منظمة: التبادل الحر مع تركيا يكبد المغرب ‘خسائر كبيرة’

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل cdt على خط الجدل الدائر حول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وتكبد المملكة “خسائر كبيرة” على مستوى قطاعات عديدة،

ونبهت “المنظمة في بلاغ لها إلى انعكاسات تلك الاتفاقية المتمثلة في “إغراق” السوق الوطنية بالمنتجات التركية، ما أدى إلى “إعلان عدد من مقاولات الغزل والنسيج والوحدات الصناعية التي تشغل يدا عاملة كبيرة من النساء والأسر الفقيرة عن إفلاسها الاقتصادي والتسريح الجماعي للعاملات والعمال”، إضافة إلى “إغلاق ما يزيد عن 30 ألفا من محلات بيع المواد الغذائية، وضياع عشرات الآلاف من مناصب الشغل”.

واشارت المنظمة استنادا إلى “الأرقام الرسمية”، إلى “فقدان المقاولات والتجارة الداخلية 19 ألف منصب شغل سنة 2014 و24 ألفا سنة 2015 و35 ألفا سنة 2016 و44 ألفا سنة 2017″، وهي أرقام مرشحة، وفقها، لـ”الارتفاع بشكل مخيف في السنوات المقبلة”.

وتسجل المنظمة، “تكبد الاقتصاد المغربي بسبب هذه الاتفاقية غير المتوازنة خسائر كبيرة وعجز يقدر بـ18 مليار درهم”. وتقول “ODT” إنها سبق لها “التحذير” من “تداعيات الاتفاقية مع تركيا على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وعلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص”.

تبعا لذلك، عبرت المنظمة عن ترحيبها بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الهادفة إلى “وضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا”، وذلك بـ”فرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90%”.