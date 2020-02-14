بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تخطب ود المغرب في التجارة الحرة

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي قررت فيه بريطانيا مغادرة دول الاتحاد الأوروبي ، بدأت في البحث عن شراكات جديدة خاصة فيما يتعلق بمجال التجارة الحرة و هو ما دفع مسؤوليها للتقرب أكثر من المغرب.

و في هذا الصدد، زارت مسؤولة بريطانية رفيعة المستوى الرباط و التقت عددا من المسؤولين المغاربة و تباحثث معهم بشأن عدد من الملفات و في طليعتها التبادل التجاري الحر بين بريطانيا و المغرب.

ستيفاني القاق، مديرة مديرية شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، و على هامش زيارتها للمغرب أكدت أن بريطانيا تتطلع لنسج شراكات جديدة بناء على العلاقات القائمة مع المغرب.

و أوضحت المسؤولة البريطانية أن هناك عزما و نية و تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بريطانيا و المغرب قصد تقوية و تعزيز سبل التعاون في مجالات عدة و منها التجارة الحرة.

وأكدت ذات المتحدثة أن مجالات التعاون بين بلادها والمغرب هي كثيرة بدءا بالتجارة، وصولا إلى الأمن والسياسة، قائلة: “نريد أن نكون دولة حرة تجارية خاصة أن بريطانيا تعيش حاليا مرحلة انتقالية”.