فرار “البيدوفيل الكويتي”..هكذا علقت الحكومة على الفاجعة

هبة بريس ـ الرباط / في الصورة لحسن عبيابة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة ، في تعليق له على قضية هروب الكويتي المتهم باغتصاب قاصر بمراكش، “إن القضية الآن معروضة أمام القضاء ولا يمكن الحديث عنها”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال ندوة صحفية، عقب نهاية اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، “القضاء له وسائل متعددة للقيام بمهامه من أجل محاكمة عادلة”

وبخصوص تدخل السفارة الكويتية والضغط لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، تهرب عبيابة قائلا” ان القضية بيد القضاء ولا يمكن للحكومة التدخل فيها”.

جدير بالذكر، أن قضية اغتصاب فتاة قاصر، على يد مواطن من جنسية كويتية، أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت ومغادرته المغرب رغم أن المتابعة لا تزال قائمة أمام المحكمة.