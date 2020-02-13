العثماني يثير السخرية بنظريته الجديدة: “كناخدو الكريدي باش نخلصو الكريدي”

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة المغربية إثارته للجدل ، حيث لا تكاد أي خرجة إعلامية للرجل تمر دون أن تخلف وراءها الكثير من الجدل و تعقبها الكثير من التدوينات و التساؤلات.

أخر خرجات رئيس الحكومة كانت بقناة “تمازيغت” من خلال برنامج “ضيف خاص” ، حيث فضل هاته المرة رئيس الحكومة أن يخاطب المغاربة باللغة الأمازيغية في بادرة استحقت التنويه.

و في الوقت الذين كان المغاربة ينتظرون من رئيس حكومتهم أن يجيب على تساؤلاتهم بالمعطيات و الأرقام الواقعية و الحقيقية ، اختار العثماني الاعتماد على لغة تحمل الكثير من الديبلوماسية و الخطاب الفضفاض.

و أكد العثماني في هذا الحوار بأن مديونية المغرب لا تثير القلق، مضيفا بأن القانون التنظيمي للمالية يلزم بعدم الاستدانة إلا لغرض الاستثمار أو لأداء خدمة الدين، وهو ما تقوم به الحكومة.

حديث العثماني على أن المغرب يقترض لأداء ما بذمته من قروض أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث عقب أحدهم قائلا: “عوض ما تقلب بصفتك كرئيس حكومة كيفاش تخلص الكريديات عبر برامج تنمية اقتصادية قوية، كتقول لينا تسلفتي باش تخلص الكريدي ، إيوا الكريدي لي تسلفتيه حتى هو خاصك تاخد عليه من بعد كريدي باش تخلصو و بقينا حنا غارقين معاكم فهاد الكريديات”.