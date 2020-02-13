جمعية تطالب بإصدار مذكرة بحث دولية في حق ”المواطن الكويتي“‎

هبة بريس – الرباط

أعلن المكتب المركزي لجمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ على أنه يتابع باستياء عميق واستنكار شديد تطورات ملف الفتاة القاصر (14 سنة) ضحية الاغتصاب بمراكش، خاصة بعد تمتيع البيدوفيل الكويتي الجنسية بالسراح المؤقت، رغم إقراره بجرمه، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني دون أن تقول العدالة كلمتها في حقه ودون أن ينال المجرم جزاءه.

المكتب المركزي لـجمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ أعلن للرأي العام، عبر بلاغ توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه عن ”إدانته الشديدة لتمتيع البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران العازمي بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة مراكش، يوم 28 يناير 2020، دون اتخاد المتعين لمنعه من مغادرة التراب الوطني (عدم سحب جواز سفره، عدم إغلاق الحدود في وجهه،عدم وضعه تحت المراقبة الأمنية اللازمة) مما سهل عملية تهريبه خارج الوطن“.

كما طالب الحكومة المغربية بإصدار مذكرة بحث دولية حول المتهم الكويتي وسلك كل المساطر لإحضار المتهم وتقديمه للمحاكمة في الجلسة المحددة يوم 17 مارس المقبل وذلك تحقيقا للعدالة وانصافا للضحية.

وجدد المكتب مطالب الجمعية كمنظمة تهتم بقضايا الطفولة إلى وضع حد لجرائم اغتصاب الأطفال وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب فيالجرائم الماسة بحقوق الطفولة المغربية.