عبد المومن طالب يبرز دور الوسائل التعليمية في إرساء النموذج البيداغوجي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار تنفيد التوجيهات العامة للقانون الاطار17 . 51 ذات الصلة بحكامة تدبير الوسائل التعليمية من جهة و أهمية الوسائل التعليمية في إرساء نموذج بيداغوجي ناجع و الارتقاء بتجويد التعلمات من جهة أخرى، ترأس عبد المومن طالب برحاب الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدارالبيضاء سطات بتنسيق مع المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، ( ترأس)فعاليات التكوين الخاص بالمتدخلين في مجال تدبير الوسائل التعليمية تحت شعار “التدبير المحكم لمختلف العمليات المتعلقة بالوسائل التعليمية رافعة أساسية للارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين .

وقد شارك في هذا اللقاء التكويني التواصلي المفتشين المنسقين التخصصيين للمجالات و للمواد المعنية بالوسائل التعليمية و مفتشي المصالح الاقتصادية و المالية ورؤساء أقسام الشؤون الإدارية و المالية و رؤساء مصالح المشتريات و الصفقات ، التابعيين لأكاديمية الداخلة وادي الدهب وأكاديمية بني ملال خنفرة و أكاديمية الرباط القنيطرة وأكاديمية الدار البيضاء سطات ، أطره فريق مركزي متعدد لتخصصات والمسؤوليات، وقد وبلغ عدد المشاركين 70 إطار.

و خلال كلمته التأطيرية، رحب عبد المومن طالب بأعضاء الفريق المركزي وجميع المشاركين، و تطرق فيها الى سياق تنظيم هذا اللقاء و الدينامية التي تعرفها المنظومة بعد المصادقة على القانون الاطار ، مبرزا الأهمية القصوى التي تلعبها الوسائل التعليمية في تطوير النموذج البيداغوجي.

نورالدين المازوني المكلف بقسم الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية و الموارد المتعددة الوسائط و تقنيات التواصل بالمركز الوطني للتجديد التربوي و التجريب، بدوره قدم عرضا أبرز فيه السياق العام و الأهداف و الإنجازات و الفئات المستهدفة بالتكوين ،كما قدم مكونات العدة الخاصة بتدبير الوسائل التعليمة التي أصبحت تكون اطارا مرجعيا وطنيا رسميا لتأطير مختلف حلقات سلسة تدبير الوسائل التعليمية و المكونة من المذكرة الاطار ،المذكرات التفصيلية المنبثقة عنها ،و دفتر مساطر تدبير الوسائل التعليمية .

بعد ذلك تم توزيع المشاركين على أربعة ورشات لتجريب مجزوءات التكوين حسب الفئات المستهدفة، و التي تم انتاجها في اللقاء التكوين السابق المنضم بأكاديمية الرباط القنيطرة ،وذلك لإبداء الملاحظات و اقتراح التصويبات و التعديلات وبلورة صيغة معدلة للمجزوءات قصد عرضها للمصادقة النهائية مستقيلا .