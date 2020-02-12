الفنانة هدى صدقي : لهذا السبب أرفض أن يدخلن بناتي للفن و هذه رسالتي لزوجي

نجلاء مزيان: هبة بريس

هدى صدقي ممثلة مغربية متألقة احب الجمهور عفويتها الانسيابة وأخلاقها الراقية … تفضل الاداء الطبيعي الغير مصطنع وتهيم في الادوار المركبة الى حد الجنون.. لطالما كانت خير مثال للمرأة المغربية سواء على المستوى الشخصي أو الفني .

قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية المتنوعة و حازت على مجموعة من الألقاب والجوائز التي تبرر خلفيتها الابداعية المتينة…وعن مسارها المهني واهتماماتها الشخصية كان لنا معها الحوار التالي :

1- تكلمي لينا على جديدك “دادا”!

دور دادا جديد بالنسبة لي و بعيد تماما عن الأدوار التي كنت العبها و مايميزه انه كل حلقة يتطور مع تطور الأحداث ؛ مدة تصوير المسلسل دامت إحدى عشر اسبوع وبالتالي فإننا اصبحنا كأسرة مع بعضنا ؛ و لا أخفي عليك انني جد مسرورة بالتعامل مع الرائعة نورة صقلي التي كتبت السيناريو رفقة الجميلة سامية اقريو وانا متأكدة ان هذا الحب و التلاحم الذي كان بيننا سوف يكون سببا من أسباب نجاح المسلسل .

2- ألا ترين ان دور دادا قد يحصر أدوارك المستقبلية و يضعك في خانة الام ؟

-ابدا ؛ بالعكس فأنا اعتبره تحدي كبير لي خاصة انني متفائلة بنتيجة العمل كما انني احس انه سيكون اضافة لي في مسيرتي و نقلة نوعية لي .

3- هل غيابك بسبب رفضك للعروض الغير المناسبة او بسبب احتكار بعض الوجوه للساحة ؟

-انا موجودة في الساحة واعمالي ك “هلا مدريد بيسكا بارصا ” و “مول البندير” و “مول لهوندا ” تأكد ما اقول؛ اما بالنسبة لرفضي لبعض العروض فهذا يعد أمرا عاديا خاصة اذا لم يعجبني السيناريو أو لم نتفق على شروط العقد .

4- ما تعليقك على حالة بعض الفنانين الذين قدموا الكثير للفن المغربي لكن سرعان ما خانتهم صحتهم تخلوا عنهم ؟ وهل تقبلين ان يدخلن بناتك لعالم الفن؟

– نصف السؤال الأول هو إجابة عن السؤال الآخر ؛ فأنا لا استطيع ان اتخيل في يوم من الأيام ان ارى بناتي طريحات الفراش يطلبن العلاج … قلبي يبكي على هؤلاء الفنانين متمنية من كل قلبي ان يحظوا بالرعاية التامة والحب و هم على قيد الحياة .

5- قلت ان “الفنان عمره قصير ” هل لهذا السبب إلتجأت لليوتوب ؟

– لا قطعا ؛ فدخولي لليوتيوب بسبب إلحاح جمهوري على التواصل معهم بشكل مستمر ، لهذا لم أجد وسيلة افضل من اليوتوب تقربني منهم وفي نفس الوقت اقدم لهم خبرتي المتواضعة في مجال “الطبخ ” الذي اعتبره فن كباقي الفنون .

6- ما هو سر الحب الكبير الذي يكنه لك المغاربة؟

-لا يوجد سر ملموس فهو حب متبادل بيني وبينهم بالإضافة أن الانسان عندما يتحلى بالتواضع و البساطة و الصدق و التلقائية فهو اكيد سوف يصل إلى قلوب الناس وسيفوز بمحبتهم.

7- مدخول اليوتوب هل هو أحسن من مدخول الفن في المغرب!

-ابدا ؛ فأنا كفنانة أجد ان دخل الفن في المغرب محترم بل تستطيع من خلاله ان تعيش عكس اليوتوب.

8- رسالة منك لزوجك بمناسبة عيد الحب !

– أقول له “الله يخليك ليا ولهلا يحرمني منك ” فأنت حبيبي و زوجي و أبي و أخي و ابني و رفيق العمر…