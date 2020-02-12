تارودانت : السكان يحاصرون رئيس البلدية ويحتجون أمام العمالة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن ساكنة حي ” الزرايب و أولاد بنونة بتارودانت، قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم احتجاجا على تعثر الاشغال وعشوائية طبعت مد قنوات الواد الحار .

و كشفت مصادرنا، أن لقاء قد جمع الكاتب العام للعمالة و ممثلي الساكنة بغية ايجاد حلول عاجلة لمعاناتهم اليومية خصوصا بعد اعادة حفر مجاري الصرف الصحي بهذا الحي العتيق و اكتشاف انسداد في مرور المياه العادمة مما تسبب في انهيارات غير متوقعة بالإضافة الى انقطاع الماء الصالح للشرب بسبب سوء تدبيره من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الشيء الذي جعل الساكنة تعيش أوضاعا صعبة.

الساكنة وامام هذا الوضع حاصرت رئيس البلدية بعد أن قدم لتفقد الوضع، متهمين تخادل قسم التعمير والقسم التقني التابع للبلدية في تتبع أشغال ورش مد القنوات بالاحياء المذكورة .

وكان قطاع الماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء، قد عمل على تجديد قنوات الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة تارودانت حيث تدخل هذه العملية في إطار برنامج يهدف لتحسين أداء خدمات التزويد بالماء بشراكة مع فرنسا ووكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوربي حيث مولت ألمانيا المشروع بقرض للمكتب الوطني للكهرباء والماء بلغ 16,8 مليون درهم. وسيتم تجديد 27كلم من قنوات الماء وتقوية 6,5 كلم اضافية. وسيستفيد من العملية 27 حي بالمدينة يتم خلالها تجديد الشبكة والربط بالماء لفائدة 4690 منزل. هذا المشروع الذي تمتد مدة إنجازه طوال 18 شهرا.