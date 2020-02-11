الشرطة توقف مشتبهين في تورطهما في جريمة قتل شاب بأزمو

أحمد مصباح – الجديدة / الصورة تعبيرية

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة، أن المصالح الشرطية ألقت، منذ قليل من مساء اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في قتل شاب في مقتبل العمر (16 سنة)، والذي لقي نحبه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي للجديدة، حيث كانت سيارة إسعاف نقلته، مساء أمس الاثنين، إثر تعرضه لاعتداء إجرامي بواسطة السلاح الأبيض، في الشارع العام بأزمور. وهذا ما كانت الجريدة أوردته في مقال نشرته على أعمدة موقعها الإلكتروني.

.الضحية كان يتواجد، في حدود الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، على مقربة من مركب العروي، بعيدا من الثانوية-التأهيلية أم الربيع بأزمور، والتي كانت أبوابها مغلقة وقتها، بعد أن غادرها آخر تلميذ، بحوالي 60 دقيقة. حيث اقترب من الشاب ذي ال16 سنة، شخص مجهول الهوية، وسدد إليه طعنة غائرة وغائرة، بواسطة سكين، أصابته مباشرة في العنق، تهاوى على إثرها، وسقط مضرجا في بركة من الدماء. إذ لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا، فقد كانت الإفادة التي أدلى بها الضحية، وملامح أحد المشتبه بهما، قبل وفاته، وكذا، شهادة بعض الشهود، حاسمة في تحديد هويتي الفاعلين، والاهتداء إليهما، وإيقافهما، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ حيث تخضعهما في هذه الأثناء الضابطة القضائية لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية، التابعة لمفوضية أزمور، للبحث والتحقيق على خلفية جناية القتل العمد.

إلى ذلك، فمن المرتقب، حسب مصدر أمني، أن تنشر الخلية المركزية للصحافة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا في الموضوع، يتم تعميمه على وسائل الإعلام والصحافة.