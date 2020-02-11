لخصم :”الفساد الجنسي هو السبب الرئيسي لإقصاء البطلة أبو فارس“ فيديو

هبة بريس ـ رياضة

هبة بريس – رياضة

فجر البطل المغربي مصطفى لخصم، فضيحة قوية على خلفية إقصاء البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، من المشاركة الاقصائيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المنظمة في العاصمة اليابانية طوكيو، بقرار غريب من الجامعة الملكية المغربية للتكواندو.

وقال لخصم بأن فاطمة الزهراء أبو فارس ليست مصابة كما روجت له جامعة التيكواندو التي يرأسها، إدريس الهيلالي، بينما السبب الرئيسي يعود للفساد الجنسي داخل الجامعة.

وأضاف لخصم في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، :”المشكل ليس الإصابة وإنما الفساد المالي الذي تحول لفساد جنسي“، حيث اتهم المدرب التقني بنسج علاقة جنسية مع بطلة نتج عنه حمل وإجهاض.

هذا واستنجدت البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس بالملك محمد السادس مناشدة إياه إنصافها من الحيف الذي طالها والإقصاء الممنهج من طرف جامعة التيكواندو التي يرأسها إدريس الهيلالي لمدة 20 سنة دون أي نتائج تذكر.

وقالت أبو فارس خلال الندوة الصحفية التي نظمت يومه الثلاثاء بالدار البيضاء : “أنا كنبغي بلادي وتزاديت مغربية وغادي نبقى مغربية، وأول حاجة علموها لينا في المدرسة هي الله والوطن والملك”.

وتابعت: “أنا كناشد الملك باش يجيب ليا حقي”.