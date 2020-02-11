أبو فارس تستنجد بالملك :”أنا كناشد الملك باش يجيب ليا حقي” فيديو

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هبة بريس - الدار البيضاء / في الصورة : البطلة ابو فارس
استنجدت البطلة المغربية التي تعرضت لإقصاء ممنهج من المشاركة في الاقصائيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المنظمة في العاصمة طوكيو بالملك محمد السادس مناشدة إياه إنصافها.
وقالت أبو فارس خلال الندوة الصحفي التي نظمت يومه الثلاثاء بالدار البيضاء : “أنا كنبغي بلادي وتزاديت مغربية وغادي نبقى مغربية، وأول حاجة علموها لينا في المدرسة هي الله والوطن والملك”.
وتابعت: “أنا كناشد الملك باش يجيب ليا حقي”.
المغرب
في 21:01
من خلال هدشي كامل المسؤولين ديال رياضة ماشي وطنيين
زوزو
في 21:48
لماذا لم يتم الاشعار بالفساد الجنسى قبل رفض مشاركة المعنية ؟ على القضاء التدخل من اجل انصاف الجامعة المعنية .
حليمة
في 22:37
عيقتي رَاه ما عندكش اللياقة ما مستعداش.
محسن
في 22:45
الفساد في كل شيء، الفساد في دم المسؤولين و العقلية المغربية، والسبب غياب المحاسبة والعقاب والقوي يأكل الضعيف، واللحم المغربي والمواطن المغربي رخييييص، يباع و يشترى بابخس الاثمنة.
مغربي
في 23:20
من الوزير المسؤول عن القطاع ؟ من ينورني؟
حمو عطية
في 23:53
من هدشي كامل المسؤول عن إبعاد هاته البطلة هو عدو للوطن و للشعب المغربي حيث يجب إجراء بحث دقيق ربما يكون هذا الشخص العدو للوطن يعمل لأجندات معادية للوطن في مجال الرياضة لكي لا يرفرف علم المملكة على المستوى الدولي ويجب محاسبته في أسرع وقت قبل فوات الأوان.