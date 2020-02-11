أبو فارس تستنجد بالملك :”أنا كناشد الملك باش يجيب ليا حقي” فيديو

هبة بريس - الدار البيضاء / في الصورة : البطلة ابو فارس

استنجدت البطلة المغربية التي تعرضت لإقصاء ممنهج من المشاركة في الاقصائيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المنظمة في العاصمة طوكيو بالملك محمد السادس مناشدة إياه إنصافها.

وقالت أبو فارس خلال الندوة الصحفي التي نظمت يومه الثلاثاء بالدار البيضاء : “أنا كنبغي بلادي وتزاديت مغربية وغادي نبقى مغربية، وأول حاجة علموها لينا في المدرسة هي الله والوطن والملك”.

وتابعت: “أنا كناشد الملك باش يجيب ليا حقي”.